Наравне с ЕС. Украинка впервые пронесла олимпийский огонь в роли лидера команды Европы

21-летняя Мария является дочерью украинского "Киборга", директора львовского областного коммунального "Дома воина" Олега Высочанского, который и сегодня воюет с российским агрессором.

Спортсменка стала факелоносицей и лидером команды спортсменов из стран ЕС, прошедших с огнем по улицам Марселя в День Европы.

"Это гордость и удивительная радость, что Украина стала 28 страной-участницей", - сказала Высочанская.

Участие украинки в Олимпийских играх и право возглавить старт эстафеты Олимпийского огня европейские СМИ назвали символическими. Так организаторы поддержали европейские стремления Украины в нелегкое для страны время.

"Я хорошо знаю, какую цену мы платим за то, чтобы украинский флаг развевался на международной арене", - сказала спортсменка.