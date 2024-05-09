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Наравне с ЕС. Украинка впервые пронесла олимпийский огонь в роли лидера команды Европы

Фото: (olympics.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинка Мария Высочанская сегодня, 9 мая, пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

21-летняя Мария является дочерью украинского "Киборга", директора львовского областного коммунального "Дома воина" Олега Высочанского, который и сегодня воюет с российским агрессором.

Спортсменка стала факелоносицей и лидером команды спортсменов из стран ЕС, прошедших с огнем по улицам Марселя в День Европы.

 

"Это гордость и удивительная радость, что Украина стала 28 страной-участницей", - сказала Высочанская.

Участие украинки в Олимпийских играх и право возглавить старт эстафеты Олимпийского огня европейские СМИ назвали символическими. Так организаторы поддержали европейские стремления Украины в нелегкое для страны время.

"Я хорошо знаю, какую цену мы платим за то, чтобы украинский флаг развевался на международной арене", - сказала спортсменка.

Новости спорта 9 мая

Сегодня луганская "Заря" минимально одолела "Колос" из Ковалевки в матче 15-го тура отечественной Премьер-лиги.

Тем временем украинский боксер Александр Усик закрыл тренировочный лагерь перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

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