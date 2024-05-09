Нарівні з ЄС. Українка вперше пронесла олімпійський вогонь в ролі лідера команди Європи
Українка Марія Височанська сьогодні, 9 травня, пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
21-річна Марія є донькою українського "Кіборга", директора львівського обласного комунального "Будинку воїна" Олега Височанського, який і сьогодні воює з російським агресором.
Спортсменка стала факелоносицею і лідеркою команди спортсменів з країн ЄС, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.
"Це гордість і надзвичайна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею", - сказала Височанська.
Участь українки в Олімпійських іграх та право очолити старт естафети Олімпійського вогню європейські ЗМІ назвали символічними. Так організатори підтримали європейські прагнення України в нелегкий для країни час.
"Я добре знаю, яку ціну ми платимо за те, щоб український прапор майорів на міжнародній арені", - сказала спортсменка.
Новини спорту 9 травня
Сьогодні луганська "Зоря" мінімально здолала "Колос" із Ковалівки в матчі 15-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.
Тим часом український боксер Олександр Усик закрив тренувальний табір перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.