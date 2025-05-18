Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня, з 19 до 23 травня, буде дощовитою у деяких областях. Але вже з середини тижня в Україну прийде потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні у понеділок, 19 травня, буде з дощами. У південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині країни пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря:
У вівторок, 20 травня, по всій Україні очікується дощ. У центрі, на сході та півдні знову можливі грози і помірні дощі. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
У середу, 21 травня, в Україну прийде потепління, а дощі почнуть відступати. Дрібні опади прогнозуються у східних, південних та центральних областях. Напрямок вітру - північно-східний,7-12 м/с.
Температура повітря:
В Україні у четвер, 22 травня, буде хмарно з прояснення. Західні регіони накриють сильні дощі.
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П'яниця, 23 травня, теж буде з дощами на заході та півночі України. У північних областях також можливі грози.
Температура повітря:
Травень 2025 року в Україні видався не надто теплим, а Карпати та західні області України неодноразово засипало снігом.
Зранку 18 травня на горі Піп Іван було сніжно, видимість значно погіршилися. На високогір'ї фіксувалася морозна погода.
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