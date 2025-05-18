Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

Погода в Україні у понеділок, 19 травня, буде з дощами. У південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині країни пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

на півночі - вночі +5 +9 градусів, вдень +14 +16 градусів;

на сході - вночі +8 +11 градусів, вдень +17 +19;

у центрі - вночі +5 +9, вдень +14 +19 градусів;

на півдні - вночі +9 +11 градусів, вдень +17 +21;

на заході - вночі +4 +7 градусів; вдень +9 +13 градусів.

У вівторок, 20 травня, по всій Україні очікується дощ. У центрі, на сході та півдні знову можливі грози і помірні дощі. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

на півночі - вночі +5 +9 градусів, вдень +14 +17 градусів;

на сході - вночі +8 +12 градусів, вдень +14 +19;

у центрі - вночі +6 +10, вдень +14 +17 градусів;

на півдні - вночі +9 +11 градусів, вдень +14 +18;

на заході - вночі +4 +8 градусів; вдень +13 +17 градусів.

У середу, 21 травня, в Україну прийде потепління, а дощі почнуть відступати. Дрібні опади прогнозуються у східних, південних та центральних областях. Напрямок вітру - північно-східний,7-12 м/с.

Температура повітря:

на півночі - вночі +7 +11 градусів, вдень +18 +21 градус;

на сході - вночі +9 +11 градусів, вдень +18 +11;

у центрі - вночі +8 +12, вдень +18 +22 градуси;

на півдні - вночі +9 +11 градусів, вдень +19 +21;

на заході - вночі +6 +9 градусів; вдень +18 +20 градусів.

В Україні у четвер, 22 травня, буде хмарно з прояснення. Західні регіони накриють сильні дощі.

Температура повітря:

на півночі - вночі +9 +12 градусів, вдень +20 +23 градуси;

на сході - вночі +9 +12 градусів, вдень +21 +24;

у центрі - вночі +9 +12, вдень +20 +23 градуси;

на півдні - вночі +10 +13 градусів, вдень +18 +24;

на заході - вночі +9 +12 градусів; вдень +19 +23 градуси.

П'яниця, 23 травня, теж буде з дощами на заході та півночі України. У північних областях також можливі грози.

Температура повітря: