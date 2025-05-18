Наконец-то тепло? Чего ждать от погоды на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе, с 19 по 23 мая, будет дождливой в некоторых областях. Но уже с середины недели в Украину придет потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине в понедельник, 19 мая, будет с дождями. В южных, восточных, центральных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы.
Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части страны порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Во вторник, 20 мая, по всей Украине ожидается дождь. В центре, на востоке и юге снова возможны грозы и умеренные дожди. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
В среду, 21 мая, в Украину придет потепление, а дожди начнут отступать. Мелкие осадки прогнозируются в восточных, южных и центральных областях. Направление ветра - северо-восточный,7-12 м/с.
Температура воздуха:
В Украине в четверг, 22 мая, будет облачно с прояснениями. Западные регионы накроют сильные дожди.
Температура воздуха:
Пятница, 23 мая, тоже будет с дождями на западе и севере Украины. В северных областях также возможны грозы.
Температура воздуха:
Май 2025 года в Украине выдался не слишком теплым, а Карпаты и западные области Украины неоднократно засыпало снегом.
Утром 18 мая на горе Поп Иван было снежно, видимость значительно ухудшились. На высокогорье фиксировалась морозная погода.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.