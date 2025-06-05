Наречений для онуки Трампа? У резиденцію президента США проник чоловік з дивною метою

Так, 18-річна Кай Трамп, донька Дональда Трампа-молодшого стала об’єктом бажання 23-річного Ентоні Реєса з Техасу. Саме заради неї, за словами затриманого, він заліз до маєтку президента США.

Релігійна "місія" і весільні плани

23-річного Ентоні Реєса затримали на території резиденції Трампа "Мар-а-Лаго" після того, як він переліз через огорожу та активував сигналізацію.

Як з’ясувала Секретна служба, молодий чоловік мав доволі екзотичну мотивацію - за його словами, він хотів обговорити з Трампом Євангеліє і одружитися з його онукою.

Йдеться про 18-річну Кай Трамп, доньку Дональда Трампа-молодшого. Самого експрезидента під час інциденту в маєтку не було, але охорона швидко передала інформацію про порушника.

Повторна спроба і судові наслідки

Як повідомляють американські ЗМІ, це вже не перша спроба Реєса незаконно проникнути до маєтку Трампа - раніше його затримували за схожий інцидент у новорічну ніч.

Цього разу суд залишив чоловіка під вартою з можливістю внесення застави в $50 тисяч і суворою забороною на будь-який контакт з родиною Трампа.

Крім того, Реєсу призначили психіатричну експертизу.

Безпека на першому плані

Інцидент у Мар-а-Лаго вказав на вразливість навіть найвідоміших політиків.

Дійсно, випадки сталкінгу та нав’язливої поведінки залишаються реальним викликом для служб безпеки Президента, особливо коли "місія" порушника поєднує релігійні мотиви, фанатизм і особисту одержимість.