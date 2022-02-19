На Донбасс прилетели народные депутаты
Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли на военном самолете в зону проведения Операции Объединенных сил. Депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мисягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", - написала она.
По ее информации, народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции военных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил туда делегацию. На фронт поедут народные депутаты и некоторые министры.