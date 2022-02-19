ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Счастье оккупанты обстреляли дорожный коридор и пожарную часть

Новина українською →
Счастье, Суббота 19 февраля 2022 15:20
В Счастье оккупанты обстреляли дорожный коридор и пожарную часть Фото: в Счастье оккупанты обстреляли дорожный коридор и пожарную часть (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 февраля российско-оккупационные войска совершили обстрел в г. Счастье Луганской области. Боевики наносят удары по дорожному коридору, повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу и ГСЧС.

"Сегодня с утра российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье", - сообщили пограничники

Известно, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.

"Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, подвергается повреждению", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным ГСЧС, сегодня в городе г. Счастье произошел обстрел пожарной части - ДПРЧ-32 из стрелкового оружия.

"19.02.2022 г. примерно в 11:35 поступила информация, что в Щастинском районе Луганской области, а именно в г. Счастье произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32", - сообщили спасатели.

Там добавили, что личный состав находится в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя.

Отметим, обострение на Донбассе продолжается третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Счастье
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти