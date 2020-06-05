Нардепы задекларировали 4,9 млрд гривен наличных: больше годового дохода МИД

Парламентарии задекларировали около 4,9 млрд гривен (183 млн долларов). Это больше, чем годовой бюджет Министерства иностранных дел.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях".

Общий объем задекларированных депутатами средств - это больше, чем годовой бюджет МИД (4,5 млрд гривен), Министерства инфраструктуры (3,98 млрд гривен) и Министерства молодежи и спорта (2,25 млрд гривен).

Более того, примерно столько же стоил недавний запуск миссии Crew Dragon к МКС - 160 млн долларов. Сумма "налички" на руках у парламентариев почти в 40 раз превышает госрасходы на реабилитацию детей с инвалидностью(выделено 130 млн гривен).

Также РБК-Украина писало, что назван самый богатый депутат Верховной рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год, он указал годовой доход - 26,6 млн гривен.

Отметим, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает проверки деклараций по-новому.