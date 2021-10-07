Нардепы выдвинули пять кандидатов в спикеры Рады и снова ушли на перерыв

Руслана Стефанчука - был на посту вице-спикера до отставки Дмитрия Разумкова.
Ярослава Железняка - народный депутат 9 созыва от партии "Голос" номером 4 в списке как член партии. Заместитель главы одноименной фракции. Первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Гео Лероса - народный депутат, в сентябре его исключили из фракции "Слуга народа".
Алексея Гончаренко - народный депутат, член фракции от "Европейской солидарности".
Яну Зинкевич - избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Европейская Солидарность" номером 7 в списке как беспартийный. Секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Нардепы выдвинули этих кандидатов в спикеры Рады и снова ушли на перерыв, чтобы обсудить.