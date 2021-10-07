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Нардепи висунули п'ять кандидатів в спікери Ради і знову пішли на перерву

Автор: Анастасія Рокитна

Дмитра Разумкова звільнили з посади спікера Верховної ради України. Народні депутати висунули 5 кандидатів на цю посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Кого висунули на посаду нового спікера Ради:

  • Руслана Стефанчука - був на посаді віце-спікера до відставки Дмитра Разумкова.
  • Ярослава Железняка - обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 4 у списку як член партії. Заступник голови однойменної фракції. Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
  • Гео Лероса - народний депутат, у вересні його виключили з фракції "Слуга народу".
  • Олексія Гончаренка - народний депутат, член фракції від "Європейської солідарності".
  • Яну Зінкевич - обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Європейська Солідарність" номером 7 у списку як безпартійна. Секретар Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Нардепи висунули цих кандидатів в спікери Ради і знову пішли на перерву, щоб обговорити.

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Дмитро РазумковВерховна рада