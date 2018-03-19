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Интервью

Нардепы из "Відродження" внесли в Раду законопроект о поддержке промышленности

НовостиПолитика    19.03.2018 - 11:32
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Соответствующий законопроект №8145 зарегистрирован в Раде 16 марта

Народные депутаты из группы "Партия "Відродження" внесли в парламент законопроект о поддержке отечественной промышленности, который ранее получил положительные оценки бизнеса. Законопроект №8145 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития отечественной промышленности" зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 16 марта, передает пресс-служба политсилы.

Как отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, законопроект был разработан совместно с представителями промышленности, а в его тексте учтены предложения бизнеса.

Нардеп добавил, что основная цель законодательной инициативы – создать стимулы для развития отечественных промышленных предприятий.

"В течение последних трех-четырех лет наши западные советчики завели страну в процесс глубинной и деструктивной деиндустриализации. В результате увеличения стоимости энергоносителей мы фактически теряем свою промышленность, потому что она становится неконкурентоспособной. Мы постепенно превращаемся в аграрно-сырьевой придаток Европы. За счет трудовой миграции из Украины такие европейские страны, как Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, решают свои проблемы нехватки квалифицированного персонала. В то время как украинская промышленность приходит в упадок", – отметил Бондарь.

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" призвал народных депутатов из всех парламентских фракций и групп присоединиться к работе над законопроектом.

"Сегодня на повестке дня парламента должно стоять возрождение отечественной промышленности, создание новых рабочих мест. У нас есть четкое видение того, как помочь украинской промышленности выйти из кризиса. Это можно будет сделать, если парламент поддержит наш законопроект. И мы обращаемся к народным депутатам из всех фракций и групп с предложением как можно быстрее его рассмотреть и поддержать", – отметил политик.

В пресс-службе отметили, что соавторами законопроекта №8145 стали народные депутаты группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, Виталий Хомутынник, Василий Гуляев, Виктор Остапчук, Евгений Геллер, Андрей Шипко, Геннадий Бобов, Александр Биловол, Антон Яценко.

5 марта Партия "Відродження" и УСПП обсудили проект закона о поддержке отечественной промышленности, а также внесли в него поправки и предложения представителей бизнеса.

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Теги: Виктор Бондарь, Партия "Видродження", промышленность
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