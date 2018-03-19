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Нардепи з "Відродження" внесли в Раду законопроект про підтримку промисловості

НовиниПолітика    19.03.2018 - 11:32
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Відповідний законопроект №8145 зареєстрований в Раді 16 березня

Народні депутати з групи "Партія "Відродження" внесли у парламент законопроект про підтримку вітчизняної промисловості, який раніше отримав позитивні оцінки бізнесу. Законопроект №8145 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку вітчизняної промисловості" зареєстрований у Верховній Раді в п'ятницю, 16 березня, передає прес-служба політсили.

Як зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, законопроект був розроблений спільно з представниками промисловості, а в його тексті враховані пропозиції бізнесу.

Нардеп додав, що основна мета законодавчої ініціативи – створити стимули для розвитку вітчизняних промислових підприємств.

"Протягом останніх трьох-чотирьох років наші західні порадники завели країну в процес глибинної та деструктивної деіндустріалізації. В результаті збільшення вартості енергоносіїв ми фактично втрачаємо свою промисловість, тому що вона стає неконкурентоспроможною. Ми поступово перетворюємося в аграрно-сировинний придаток Європи. За рахунок трудової міграції з України такі європейські країни, як Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина, вирішують свої проблеми нестачі кваліфікованого персоналу. У той час як українська промисловість занепадає", – зазначив Бондар.

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" закликав народних депутатів з усіх парламентських фракцій та груп приєднатися до роботи над законопроектом.

"Сьогодні на порядку денному парламенту повинно стояти відродження вітчизняної промисловості, створення нових робочих місць. У нас є чітке бачення того, як допомогти українській промисловості вийти з кризи. Це можна буде зробити, якщо парламент підтримає наш законопроект. І ми звертаємося до народних депутатів з усіх фракцій і груп з пропозицією якомога швидше розглянути і підтримати", – зазначив політик.

У прес-службі зазначили, що співавторами законопроекту №8145 стали народні депутати групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, Віталій Хомутиннік, Гуляєв Василь, Віктор Остапчук, Євген Геллер, Андрій Шипко, Геннадій Бобов, Олександр Біловол, Антон Яценко.

5 березня Партія "Відродження" та УСПП обговорили проект закону про підтримку вітчизняної промисловості, а також внесли в нього поправки та пропозиції представників бізнесу.

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Теги: Виктор Бондарь, Партія Відродження, промышленность
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