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Нардепы от "Слуги народа" займут 60% руководящих должностей в комитетах Рады

Новости » Политика    22.08.2019 - 13:34
Нардепы от "Слуги народа" займут 60% руководящих должностей в комитетах Рады
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков отметил, что руководящие должности в комитетах распределяются по пропорциональному принципу.

Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" займут 60% руководящих должностей в парламентских комитетах Верховной рады 9-го созыва. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, руководящие должности в комитетах распределяются по пропорциональному принципу.

"У нас достаточно большая фракция. Я хотел бы напомнить, 254 человека. По руководящим должностям. Руководящие должности - это не только председатели комитетов. Руководящими должностями являются: председатель, первый заместитель, секретарь и заместители, если таковые имеются в комитете. Именно они распределяются по пропорциональному принципу. Здесь не бывает такого, что кому-то отдал. Здесь есть переговоры о тех или иных позициях, которые будут предложены другим политическим силам. Мы считаем, что согласно пропорций, 60% руководящих позиций в комитетах должны отойти политической партии "Слуга народа". Но сейчас идет этот процесс", - заявил Разумков.

Напомним, "Слуга народа" определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной рады. В частности, в комитете по евроинтеграции будет работать не более семи народных депутатов.

Как писало ранее РБК-Украина, первое торжественное заседание Рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Подчеркнем, депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что избрание нового главы правительства должно состояться уже 29 августа.

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