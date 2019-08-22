Нардепи від "Слуги народу" займуть 60% керівних посад у комітетах Ради

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков зазначив, що керівні посади у комітетах розподіляються за пропорційним принципом.

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" займуть 60% керівних посад у парламентських комітетах Верховної ради 9-го скликання. Про це заявив голова партії Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, керівні посади у комітетах розподіляються за пропорційним принципом.

"У нас досить велика фракція. Я хотів би нагадати, 254 особи. Щодо керівних посад. Керівні посади - це не виключно голови комітетів. Керівними посадами є: голова, перший заступник, секретар та заступники, якщо такі є у комітеті. Саме вони розподіляються за пропорційним принципом. Тут не буває такого, що комусь щось віддав. Тут є перемовини щодо тих чи інших позицій, які будуть запропоновані іншим політичним силам. Ми вважаємо, що згідно пропорцій, 60% керівних позицій у комітетах мають відійти політичній партії "Слуга народу". Але зараз триває цей процес", - заявив Разумков.

Нагадаємо, "Слуга народу" визначила на свій розсуд, скільки депутатів буде в кожному комітеті Верховної ради. Зокрема, в комітеті з євроінтеграції буде працювати не більше семи народних депутатів.

Як писало раніше РБК-Україна, перше урочисте засідання Ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня. Таке рішення було прийнято на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Підкреслимо, депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що обрання нового глави уряду має відбутися уже 29 серпня.