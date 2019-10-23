Нардепы от "Слуги народа" пройдут детектор лжи: что известно

Нардепы от "Слуги народа" пройдут детектор лжи из-за коррупционного скандала, возникшего в финансовом комитете парламента. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Арахамия и Дубинский будут дважды проходить полиграф

Давид Арахамия подчеркнул, что будет два тестирования на полиграфе.

"Я считаю, что мы (с Дубинским, - ред.) должны перепройти, так будут потом какие-то инсинуации, скажут, что у вас с Дубинский один полиграфолог, а у других - другой. Чтобы этого не было", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что во время тестирования нардепам будут задавать по 5 вопросов и отметил, что проверку должна осуществлять государственная компания.

"Я лично хочу, чтобы это была какая-то государственная служба. Ибо государственной службе полиграфа будет точно больше доверия, чем к частной. Поэтому я говорю, будет это СБУ, или НАБУ, или САП, или главное управление разведки. Мне безразлично", - заявил Арахамия.

Арахамия заявил, что у него есть свидетель по скандалу

"В чем есть интрига. Завтра на 1+1 в "Право на владу" я приведу свидетеля, который даст показания по этим 30 тыс. долларов. Это свидетель того, что деньги предлагали. У нас нет прямых доказательств. Иначе уже бы был другой разговор, не с журналистами, а с НАБУ ", - сказал он.

Арахамия также заявил о готовности всех депутатов от СН в комитете пройти полиграф. Вместе с тем, отметил, что детектор лжи еще не имеет юридической силы в Украине.

Зеленский призвал всех членов финкомитета Рады пройти детектор лжи

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возникший скандал, потребовав пройти полиграф всем членам финкомитета.

"Все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи", - заявил Зеленский, отметив, что в случае, если проверка установит вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, ими должны заняться антикоррупционные органы.

Арахамия и Дубинский заявили, что пройдут полиграф

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия и замглавы финкомитета, нардеп Александр Дубинский сегодня, 23 октября, в прямом эфире пройдут детектор лжи из-за коррупционного скандала.

В комментарии РБК-Украина Арахамия заявил, что проверка на полиграфе состоится сегодня в 20:00 и займет 2-3 часа.

САП открыла дело из-за коррупционного скандала

САП открыла дело из-за распространившейся в СМИ информации о возможных случаях коррупции в финансовом комитете Рады. Речь идет о том, что 11 членов комитета якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

На данный момент в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.