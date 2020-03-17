Нардепы проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля

Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР:

неделю с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделю с 23 по 27 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделю с 30 марта по 3 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада продолжит свою работу, несмотря на карантин. При этом будет изменен формат работы парламента.

Отметим, сегодня парламент собрался на внеочередное заседание для голосования за ряд инициатив по противодействию коронавируса. В частности, Раде предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Соответствующий законопроект будет действовать только три месяца. Он также предусматривает оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня; возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса; предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск и прочее.