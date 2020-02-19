Нардепы получили почти 6 млн гривен на аренду жилья

Компенсации получают 158 народных депутатов
Народные депутаты нынешнего созыва Верховной рады получили почти 6 млн гривен на аренду жилья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию движения ЧЕСНО.
Сообщается, что с начала работы Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн гривен. Отметим, согласно закону, нардепам компенсируют проживание в Киеве, если у них нет жилья в столице и зарегистрированы на расстоянии более 30 км от города.
При этом по сравнению с октябрем 2019 количество народных депутатов, которые получают такую компенсацию, выросло на 38 человек.
Распределение таких нардепов между фракциями и группами:
При этом среди 158 нардепов есть 10 человек, которые на момент избрания в парламент проживали в Киеве.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим нардепом Дмитрием Колесниковым более 758 тысяч гривен компенсации за жилье.