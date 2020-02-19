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Нардепы получили почти 6 млн гривен на аренду жилья

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Компенсации получают 158 народных депутатов                         

Народные депутаты нынешнего созыва Верховной рады получили почти 6 млн гривен на аренду жилья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию движения ЧЕСНО.

Сообщается, что с начала работы Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн гривен. Отметим, согласно закону, нардепам компенсируют проживание в Киеве, если у них нет жилья в столице и зарегистрированы на расстоянии более 30 км от города.

При этом по сравнению с октябрем 2019 количество народных депутатов, которые получают такую ​​компенсацию, выросло на 38 человек.

Распределение таких нардепов между фракциями и группами:

  • Фракция "Слуга народа" - 121 из 248 (49%);
  • Группа "За будущее" - 10 из 22 (45%);
  • Внефракционные - 9 из 21 (43%);
  • Фракция "Европейская солидарность" - 7 из 27 (26%);
  • Фракция "Голос" - 4 из 20 (20%);
  • Фракция ОПЗЖ - 6 из 44 (14%);
  • Фракция "Батькивщина" - 1 нардеп из 24 (4%).

При этом среди 158 нардепов есть 10 человек, которые на момент избрания в парламент проживали в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим нардепом Дмитрием Колесниковым более 758 тысяч гривен компенсации за жилье.

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