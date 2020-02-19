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Нардепи отримали майже 6 млн гривень на оренду житла

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Компенсації отримують 158 народних депутатів

Народні депутати нинішнього скликання Верховної ради отримали майже 6 млн гривень на оренду житла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію руху ЧЕСНО.

Повідомляється, що з початку роботи Ради 9-го скликання 158 народних депутатів отримали компенсацію за проживання в столиці в розмірі близько 5,81 млн гривень. Відзначимо, згідно з законом, нардепів компенсують проживання в Києві, якщо у них немає житла в столиці і зареєстровані на відстані понад 30 км від міста.

При цьому порівняно з жовтнем 2019 кількість народних депутатів, які отримують таку компенсацію, зросла на 38 осіб.

Розподіл таких нардепів між фракціями та групами:

  • Фракція "Слуга народу" - 121 з 248 (49%);
  • Група "За майбутнє" - 10 з 22 (45%);
  • Позафракційні - 9 з 21 (43%);
  • Фракція "Європейська солідарність" - 7 з 27 (26%);
  • Фракція "Голос" - 4 з 20 (20%);
  • Фракція ОПЗЖ - 6 з 44 (14%);
  • Фракція "Батьківщина" - 1 нардеп із 24 (4%).

При цьому серед 158 нардепів є 10 осіб, які на момент обрання в парламент проживали в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування у справі про незаконне отримання колишнім нардепом Дмитром Колєсніковим понад 758 тисяч гривень компенсації за житло.

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