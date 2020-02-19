Нардепи отримали майже 6 млн гривень на оренду житла

Компенсації отримують 158 народних депутатів
Народні депутати нинішнього скликання Верховної ради отримали майже 6 млн гривень на оренду житла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію руху ЧЕСНО.
Повідомляється, що з початку роботи Ради 9-го скликання 158 народних депутатів отримали компенсацію за проживання в столиці в розмірі близько 5,81 млн гривень. Відзначимо, згідно з законом, нардепів компенсують проживання в Києві, якщо у них немає житла в столиці і зареєстровані на відстані понад 30 км від міста.
При цьому порівняно з жовтнем 2019 кількість народних депутатів, які отримують таку компенсацію, зросла на 38 осіб.
Розподіл таких нардепів між фракціями та групами:
При цьому серед 158 нардепів є 10 осіб, які на момент обрання в парламент проживали в Києві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування у справі про незаконне отримання колишнім нардепом Дмитром Колєсніковим понад 758 тисяч гривень компенсації за житло.