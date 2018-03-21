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Нардепи не підтримали дозвіл на міждержавне усиновлення

НовиниПолітика    21.03.2018 - 14:26
Фото: засідання ВРУ (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: засідання ВРУ (РБК-Україна, Віталій Носач)

За відповідний законопроект проголосували 166 депутатів

Народні депутати Верховної ради України не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. Про це йдеться на сайті парламента.

За відповідний законопроект проголосували 166 депутатів, при необхідних 226 голосах.

Зазначимо, що Конвенція про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення була прийнята 29 травня 1993 року в Гаазі. Сторонами Конвенції 100 держав світу, в тому числі всі держави-члени Європейського союзу.

Зазначимо, метою проекту було виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання згоди на обов'язковість для України Конвенції.

Приєднання України до Конвенції мало на меті забезпечити гармонізацію процедури усиновлення дітей іноземцями в Україні з процедурами інших держав-учасників. Також метою було створення чіткої та прозорої системи гарантій того, що міждержавне усиновлення здійснюється виключно в інтересах дитини і з дотриманням усіх його основних прав.

Нагадаємо, в травні Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №5101 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини)". Документ підтримав 231 парламентарій.

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Теги: нардеп, Верховна Рада, усыновление
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