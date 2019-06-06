Нардепы поддержали за основу закон о военных преступниках

Парламент одобрил за основу в первом чтении законопроект №9438 о военных преступниках по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 228 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом криминализируются так называемые основные преступления по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечивается выполнение международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; усовершенствуется правовой режим уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

Планируется определить, что "граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, совершившие агрессию (статья 437), преступления против человечности (статья 4371), военные преступления (статьи 438-4386) или геноцид (статья 442), подлежат уголовной ответственности на основании этого Кодекса независимо от места совершения преступления".

Кроме того, определяются нормы, касающиеся особенностей уголовной ответственности за пытки, агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Законом также предлагается усовершенствовать положения об ответственности за пытки, предусмотреть особенности уголовной ответственности за преступления против основ международного права и тому подобное.

Напомним, ранее комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект №9438 о военных преступниках за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Государственного бюро расследований Роман Труба в декабре 2018-го подчеркивал, что в первые месяцы работы ГБР будет большая нагрузка на следователей по военным преступлениям.