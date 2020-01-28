Нардепы подали к закону об усилении соцзащиты военных почти 90 поправок

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект готовят ко второму чтению по сокращенной процедуре подготовки

Ко второму чтению законопроекта №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" народные депутаты подали 84 правки. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 27 января состоялось заседание совместной рабочей группы по разработке законопроекта о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Субъекты права законодательной инициативы имели возможность подать свои поправки и предложения к законопроекту до 21 января. Всего народными депутатами было подано 84 поправки и предложения. Все предложенные поправки и предложения будут рассматриваться на заседании профильного комитета - комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - указано в сообщении.

Документом предусматривается упорядочить вопросы, связанные с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнить отдельные вопросы реализации права военнослужащих на обеспечение жильем.

Напомним, Рада приняла данный законопроект за основу в первом чтении. За документ проголосовали 340 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент VIII созыва в 2016 году одобрил законопроект №4878 "О внесении изменений в статью 9 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (об обеспечении равенства прав военнослужащих на денежное обеспечение)". Тогда документ поддержали 237 парламентариев.