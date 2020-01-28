ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нардепи подали до закону про посилення соцзахисту військових майже 90 правок

Новини » Політика     28.01.2020 - 10:43
Нардепи подали до закону про посилення соцзахисту військових майже 90 правок
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект готують до другого читання за скороченою процедурою підготовки

До другого читання законопроекту №2343 "Про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" народні депутати подали 84 правки. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки 27 січня відбулося засідання спільної робочої групи з опрацювання законопроекту про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Суб’єкти права законодавчої ініціативи мали можливість подати свої поправки та пропозиції до законопроекту до 21 січня. Усього народними депутатами було подано 84 поправки і пропозиції. Усі запропоновані поправки і пропозиції будуть розглядатися на засіданні профільного комітету - Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - вказано у повідомленні.

Документом передбачається впорядкувати питання, пов’язані з наданням відпусток військовослужбовцям; уточнити окремі питання реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом.

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону за основу у першому читанні. За документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарі схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент VIII скликання у 2016 році схвалив законопроект №4878 "Про внесення змін до статті 9 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення)". Тоді документ підтримали 237 парламентарів.

У Раді працюють над новим підходом до верифікації чорнобильців У ВР з'явився текст змін до закону про АРМА щодо відряджень до відомства
Новини України військовіВерховна Радазащита
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся