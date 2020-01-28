Нардепи подали до закону про посилення соцзахисту військових майже 90 правок

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект готують до другого читання за скороченою процедурою підготовки

До другого читання законопроекту №2343 "Про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" народні депутати подали 84 правки. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки 27 січня відбулося засідання спільної робочої групи з опрацювання законопроекту про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Суб’єкти права законодавчої ініціативи мали можливість подати свої поправки та пропозиції до законопроекту до 21 січня. Усього народними депутатами було подано 84 поправки і пропозиції. Усі запропоновані поправки і пропозиції будуть розглядатися на засіданні профільного комітету - Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - вказано у повідомленні.

Документом передбачається впорядкувати питання, пов’язані з наданням відпусток військовослужбовцям; уточнити окремі питання реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом.

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону за основу у першому читанні. За документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарі схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент VIII скликання у 2016 році схвалив законопроект №4878 "Про внесення змін до статті 9 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення)". Тоді документ підтримали 237 парламентарів.