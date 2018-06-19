Рада відмовилася включити до порядку денного законопроект про запуск ВАКС

Парубій провів три рейтингових голосування

Депутати Верховної ради України відмовилися включити до порядку денного законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС), передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер ВР провів три рейтингових голосування по готовності включити документ до порядку денного, однак його включення підтримали лише 202, 212 і 211 депутатів парламенту при 226 мінімально необхідних.

Парубій підкреслив, що повторно запропонує включити законопроект до порядку денного в четвер після розгляду законопроекту про нацбезпеку.

"Тоді я поставлю у четвер для включення до порядку денного. Після питання нацбезпеки я запропоную включити до порядку денного", - сказав глава парламенту.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). Законопроектом пропонується створити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його освітою і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.