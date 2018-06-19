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Рада відмовилася включити до порядку денного законопроект про запуск ВАКС

НовиниПолітика    19.06.2018 - 17:56
Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій провів три рейтингових голосування

Депутати Верховної ради України відмовилися включити до порядку денного законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС), передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер ВР провів три рейтингових голосування по готовності включити документ до порядку денного, однак його включення підтримали лише 202, 212 і 211 депутатів парламенту при 226 мінімально необхідних.

Парубій підкреслив, що повторно запропонує включити законопроект до порядку денного в четвер після розгляду законопроекту про нацбезпеку.

"Тоді я поставлю у четвер для включення до порядку денного. Після питання нацбезпеки я запропоную включити до порядку денного", - сказав глава парламенту.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). Законопроектом пропонується створити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його освітою і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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