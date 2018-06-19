Нардепы отказались включить в повестку дня законопроекты о растаможке авто на еврономерах

Оба законопроекта поддержало недостаточное количество депутатов

Депутаты Верховной рады Украины не включили в повестку дня законопроекты №8487 и №8488, направленные на решение вопроса с ввезенными в Украину автомобилями на еврономерах. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, законопроект №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств поддержали лишь 212 народных депутатов, а законопроект №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины - 216 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, 18 июня глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина просила Верховную раду включить в повестку дня законопроекты № 8487 и №8488, направленные на решение вопроса с ввезенными в Украину автомобилями на еврономерах.