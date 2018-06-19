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Нардепы отказались включить в повестку дня законопроекты о растаможке авто на еврономерах

НовостиПолитика    19.06.2018 - 17:56
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Оба законопроекта поддержало недостаточное количество депутатов

Депутаты Верховной рады Украины не включили в повестку дня законопроекты №8487 и №8488, направленные на решение вопроса с ввезенными в Украину автомобилями на еврономерах. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, законопроект №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств поддержали лишь 212 народных депутатов, а законопроект №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины - 216 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, 18 июня глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина просила Верховную раду включить в повестку дня законопроекты № 8487 и №8488, направленные на решение вопроса с ввезенными в Украину автомобилями на еврономерах.

Раде предлагают ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей Раде предлагают внести изменения в Таможенный кодекс о растаможивании авто на еврономерах
Теги публикации: таможня, автомобили, растаможка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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