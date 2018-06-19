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Нардепи відмовилися включити до порядку денного законопроекти про розмитнення авто на єврономерах

НовиниПолітика    19.06.2018 - 17:56
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обидва законопроекти підтримала недостатня кількість депутатів

Депутати Верховної ради України не включили до порядку денного законопроекти №8487 і №8488, спрямовані на вирішення питання з ввезеними в Україну автомобілями на єврономерах. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, законопроект №8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів підтримали лише 212 народних депутатів, а законопроект №8488 про внесення змін у Митний кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України - 216 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних

Нагадаємо, 18 червня голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна просила Верховну раду включити до порядку денного законопроекти № 8487 і №8488, спрямовані на вирішення питання з ввезеними в Україну автомобілями на єврономерах.

Раді пропонують запровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів Раді пропонують внести зміни до Митного кодексу щодо розмитнення авто на єврономерах
Теги публікації: митниця, автомобили, растаможка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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