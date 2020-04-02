Нардепы от СН требуют встречи с Зеленским из-за "пленок Лероса"

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" требуют встречи с Владимиром Зеленским из-за скандала с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, который разгорелся после того, как нардеп Гео Лерос опубликовал записи. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

Источник отметил, что несколько нардепов обратились с просьбой о встрече с Зеленским. По словам собеседников РБК-Украина, пока неизвестно, когда такая встреча может состояться. При этом отдельные депутаты считают целесообразным также пригласить за встречу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Моя позиция - услышать господина Ермака, чтобы разобраться, что происходит", - добавил источник.

Напомним, на выходных нардеп Гео Лерос опубликовал записи с Денисом Ермаком, на которых тот якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам фигурант опровергает это и заявляет, что на пленках зафиксирована провокация. Он также отрицает связь Офиса президента с этим скандалом. Уголовные дела завели Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины.

С заявлениями в правоохранительные органы обращался Андрей Ермак.