Нардепы одобрили изменения в бюджет-2020: выплаты медикам и чиновникам

Верховная рада Украины поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, предусмотрено создать в составе госбюджета Украины фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, на период действия карантина. Средства из фонда, в том числе, пойдут на дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также доплаты к заработной плате отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Также указано, что выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и т.д. будут ограничены.

Согласно закону, в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячное вознаграждение и заработная плата руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, управление которыми осуществляется в соответствии с законодательством об управлении объектами госсобственности, определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности и оплате ежегодного отпуска.

Также определяется, что зарплата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. В этом размере также не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Такое ограничение применяется также при начислении зарплаты, судейского вознаграждения, денежного обеспечения соответственно народным депутатам, судьям, судьям Конституционного суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров, работников, служебным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами (кроме лиц, установленных в перечне, утвержденном Кабинетом министров в соответствии с частью второй этой статьи).

При этом указанное ограничение не применяется при начислении зарплаты, денежного обеспечения лицам, которые непосредственно задействованы в мероприятиях, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, и которые участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечения национальной безопасности и обороны, в том числе в операции Объединенных сил (ООС). Перечень соответствующих должностей устанавливается Кабмином.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в государственный бюджет планируют внести изменения по сокращению заработных плат государственным чиновникам. Он отмечал, что зарплаты государственных служащих в Украине не будут превышать 47 000 гривен.

Как писало РБК-Украина, 12 апреля на сайте Верховной рады был опубликован доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавируса.