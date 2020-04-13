Нардепи схвалили зміни до бюджету-2020: виплати медикам та чиновникам

Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020, у якому передбачені додаткові виплати медичним працівникамта скорочення виплат чиновникам, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, передбачено створити у складі держбюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на період дії карантину. Кошти з фонду, у тому числі, підуть на додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також вказано, що виплати членам виконавчих органів та наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам тощо будуть обмежені.

Відповідно до закону, у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об’єктами держвласності, визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки.

Також визначається, що зарплата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. У цьому розмірі також не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Таке обмеження застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам, суддям, суддям Конституційного суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, встановлених у переліку, затвердженому Кабінетом міністрів України відповідно до частини другої цієї статті).

При цьому зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні зарплати, грошового забезпечення особам, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об’єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад встановлюється Кабміном.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до державного бюджету планують внести зміни щодо скорочення заробітних плат державним чиновникам. Він зазначав, що зарплати державних службовців в Україні не будуть перевищувати 47 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, 12 квітня на сайті Верховної ради було опубліковано доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.