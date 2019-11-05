Нардепы Левочкины причастны к отмыванию 20 млрд долларов в РФ, - расследование

Народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За життя" Сергей и Юлия Левочкины через доверенных лиц были совладельцами латвийского банка Trasta Komercbanka, который причастен к схеме по отмыванию 20 млрд долларов в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Отмечается, что Trasta Komercbanka был одним из банков, на счета которого выводили средства при теневой финансовой сделке. В общей сумме на фиктивные счета было выведено из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов более 20 млрд долларов.

Сообщается, что менее 10% акций банка принадлежали гражданину Великобритании Чарльзу Трехерну, который фактически управлял семейным бизнесом Левочкиных.

"Ключевой частью работы Трехерна был поиск способов скрыть бенефициарную собственность Ловочкиных на различные активы. С этой целью он и другие действовали в качестве доверенных лиц для политиков", - говорится в расследовании.

Также 33% акций Trasta Komercbanka принадлежали деловому партнеру Левочкина Ивану Фурсину. Еще 43% акций принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистер, которого также называют бизнес-партнером Левочкина.

Вместе с тем, в пресс-службе Левочкина опровергли изложенную в данном расследовании информацию.

"Информация о том, что народный депутат Украины Сергей Левочкин и народный депутат Украины Юлия Левочкина являются акционерами Trasta Komercbanka не соответствует действительности. Жаль, что в погоне за сенсационностью некоторые СМИ использовали фейковые источники, на которых построили свои предположения", - сообщили в пресс- службе нардепа, отметив, что согласно украинскому законодательству, вся собственность госслужащих указана в их декларациях, доступ к которым открыт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов стали фигурантами дела бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. В частности, они были предполагаемыми получателями социологических данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с украинцем Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года.

Также сообщалось, что Юлия Левочкина вошла в рейтинг наименее эффективных народных депутатов Украины в октябре. Она приняла участие в 4% голосований в Верховной раде.