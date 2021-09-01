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Нардепы хотят освободить от налогообложения создание украиноязычных аудиокниг

Автор: Анна Полисученко

Нардепы хотят освободить от налогообложения создание украиноязычных аудиокниг. Законопроект № 5876 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг" зарегистрирован в ВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документом предлагается освободить от налогообложения операции по снабжению, подготовке (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка), изготовлению, распространению аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера. Соответствующие нормы распространяются на электронные услуги по поставке электронных экземпляров (электронно-цифровой информации) и/или предоставление доступа к аудиокнигам, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера.

Ожидается, что принятие законодательной инициативы будет способствовать развитию и распространению украиноязычных аудиокниг, защиты украинского языка и национальной самоидентичности, поскольку путем введения налоговой льготы для операций по поставке аудиокниг, озвученных на украинском языке, будут созданы благоприятные налоговые условия для субъектов хозяйствования, которые их распространяют.

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