Нардепи хочуть звільнити від оподаткування створення україномовних аудіокниг. Законопроект № 5876 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг" зареєстрований в ВР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документом пропонується звільнити від оподаткування операції з постачання, підготовки (літературне, наукове і технічне редагування, коригування), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою, крім видань еротичного характеру. Відповідні норми поширюються на електронні послуги з постачання електронних примірників (електронно-цифровий інформації) і/або надання доступу до аудіокниг, озвучених українською мовою, крім видань еротичного характеру.

Очікується, що прийняття законодавчої ініціативи буде сприяти розвитку та поширенню україномовних аудіокниг, захисту української мови та національної самоідентичності, оскільки шляхом запровадження податкової пільги для операцій з поставки аудіокниг, озвучених українською мовою, будуть створені сприятливі податкові умови для суб'єктів господарювання, які їх поширюють.