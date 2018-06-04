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Нардепы на этой неделе могут рассмотреть законопроект об уголовных проступках

НовостиПолитика    04.06.2018 - 12:52
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Также планируется рассмотрение законопроекта "О публичных закупках"

На этой пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть поправки в закон "О Высшем антикоррупционном суде", после чего на этой же неделе могут быть приняты законопроекты "О публичных закупках", а также законопроект об уголовных проступках. Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"В четверг после рассмотрения вопросов об антикоррупционном суде я предложил блок вопросов комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где есть ряд важных вопросов. В частности, вопрос законопроекта об уголовных проступках. Это предложение от комитета. Поэтому в четверг (рассмотрим, - ред.), если сможем достаточно быстро принять вопрос об антикоррупционном суде", - добавил Парубий.

Спикер также отметил, что в одном блоке депутаты рассмотрят до 20 вопросов, если они будут включены в повестку дня.

"К сожалению, мы в предыдущие разы не смогли продуктивно пройти этот блок. Это около 15-20 вопросов. Я думаю, что когда будет концентрация (депутатов в зале ВР, - ред.), как раз будет хорошо его пройти. В том числе закон о публичных закупках", - сказал председатель парламента.

Напомним, Верховная рада Украины должна выйти на голосование по законопроекту об антикоррупционном суде в четверг, 7 июня 2018 года.

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Теги публикации: Андрей Парубий, закупки, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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