Нардепи цього тижня можуть розглянути законопроект про кримінальні проступки

Також планується розгляд законопроекту "Про публічні закупівлі"

Цього пленарного тижня народні депутати планують розглянути поправки до закону "Про Вищий антикорупційний суд", після чого цього ж тижня може бути ухвалено законопроекти "Про публічні закупівлі", а також законопроект про кримінальні проступки. Про це під час погоджувальної ради заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"У четвер після розгляду питань про антикорупційний суд я запропонував блок питань комітету з питань правоохоронної діяльності, де є ряд важливих питань. Зокрема, питання законопроекту про кримінальні проступки. Це пропозиція від комітету. Тому у четвер (розглянемо, - ред.), якщо зможемо досить швидко ухвалити питання про антикорупційний суд", - додав Парубій.

Спікер також зазначив, що в одному блоці депутати розглянуть до 20 питань, якщо їх буде включено до порядку денного.

"На жаль, ми в попередні рази не змогли продуктивно пройти цей блок. Це близько 15-20 питань. Я думаю, що коли буде концентрація (депутатів у залі ВР, - ред.), як раз буде добре його пройти. В тому числі, закон про публічні закупівлі", - сказав голова парламенту.

Нагадаємо, Верховна рада України повинна вийти на голосування по законопроекту про антикорупційний суд у четвер, 7 червня 2018 року.