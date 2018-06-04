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Нардепи цього тижня можуть розглянути законопроект про кримінальні проступки

НовиниПолітика    04.06.2018 - 12:52
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Також планується розгляд законопроекту "Про публічні закупівлі"

Цього пленарного тижня народні депутати планують розглянути поправки до закону "Про Вищий антикорупційний суд", після чого цього ж тижня може бути ухвалено законопроекти "Про публічні закупівлі", а також законопроект про кримінальні проступки. Про це під час погоджувальної ради заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"У четвер після розгляду питань про антикорупційний суд я запропонував блок питань комітету з питань правоохоронної діяльності, де є ряд важливих питань. Зокрема, питання законопроекту про кримінальні проступки. Це пропозиція від комітету. Тому у четвер (розглянемо, - ред.), якщо зможемо досить швидко ухвалити питання про антикорупційний суд", - додав Парубій.

Спікер також зазначив, що в одному блоці депутати розглянуть до 20 питань, якщо їх буде включено до порядку денного.

"На жаль, ми в попередні рази не змогли продуктивно пройти цей блок. Це близько 15-20 питань. Я думаю, що коли буде концентрація (депутатів у залі ВР, - ред.), як раз буде добре його пройти. В тому числі, закон про публічні закупівлі", - сказав голова парламенту.

Нагадаємо, Верховна рада України повинна вийти на голосування по законопроекту про антикорупційний суд у четвер, 7 червня 2018 року.

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Теги публікації: Андрій Парубій, закупки, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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