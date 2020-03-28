Фонд Порошенко отправил продуктовые наборы пенсионерам и людям с инвалидностью

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Всего волонтеры сформировали три тысячи коробок людям преклонного возраста, людям с инвалидностью и многодетным семьям

"Благотворительный фонд Порошенко" с офиса партии "Европейская солидарность" отправил первую партию продуктовых наборов людям преклонного возраста, людям с инвалидностью и многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

Как сообщили в партии, за неделю на их онлайн-платформе v2020.org.ua зарегистрировались несколько тысяч человек - как волонтеров, так и тех, кто нуждается в помощи. Среди них - пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

По словам народного депутата, генерал-лейтенант Михаила Забродского, офис партии "Европейская солидарность" на несколько дней превратился в конвейерную линию, на которой снаряжались пакеты для людей, которые не могут выйти из дома и нуждаются в доставке продуктов первой необходимости.

Всего волонтеры, активисты ГО "Справа Общин" и "Солидарная молодежь" сформировали три тысячи коробок, которые разъехались в разные области Украины до своих адресатов.

В свою очередь, народный депутат София Федина отметила, что приоритетной поддержки нуждаются медицинские заведения, которые принимают на себя первый удар эпидемии.

"Мы это делаем не только потому, что мы можем и хотим помочь, а еще и, чтобы поощрить других людей так же приобщаться к этим процессам. Помогать на самом деле просто и не слишком дорого. Надо только хотеть быть ближе к своему соседа, друга, знакомого, соседа", - сказала нардеп.

Марина Порошенко отметила, что пандемия коронавирус охватила весь мир, и уже сегодня стало ясно, что нас ждет затяжной, длительный карантин.

"Тысячи людей оказались в затруднительном положении. В этой ситуации "Фонд Порошенко" решил помогать в разных направлениях. Наша команда отправила большое количество медицинского оснащения в инфекционные отделения, отделения скорой помощи и интенсивной терапии по всей Украине. А сегодня мы укомплектовываем 3 000 продовольственных наборов для людей, которые остро нуждаются в нашей помощи", - отметила Марина Порошенко.

Напомним, что Фонд Порошенко также профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи и передал комплекта реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя. В ближайшее время на средства Фонда будут восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больницы и больницы в Николаеве.