Нардепу Задорожньому обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у розмірі 3 млн 28 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Таким чином вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн гривень з носінням електронного браслета.

Крім цього, суд вирішив покласти на нардепа такі зобов'язання:

Справа Задорожнього

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардепа Миколу Задорожнього підозрюють у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб "безперешкодно" провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми - 3,4 млн гривень.

Того ж дня Задорожнього виключили з партії "Слуга народу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.