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Нардепу Задорожньому обрали запобіжний захід

Середа 17 липня 2024 20:13
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Нардепу Задорожньому обрали запобіжний захід Фото: Николай Задорожний, нардеп (facebook.com/mykola.zadorozhnij.okrug162)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у розмірі 3 млн 28 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Крім цього, суд вирішив покласти на нардепа такі зобов'язання:

  • прибувати за кожною вимогою;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;
  • здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Таким чином вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн гривень з носінням електронного браслета.

Справа Задорожнього

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардепа Миколу Задорожнього підозрюють у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб "безперешкодно" провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми - 3,4 млн гривень.

Того ж дня Задорожнього виключили з партії "Слуга народу".

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