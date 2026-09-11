ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Нардепу Столару обрали запобіжний захід у справі "Феміда"

15:41 11.09.2026 Пт
1 хв
Столара підозрюють у рейдерському захопленні об'єктів нерухомості
aimg Іван Носальський aimg Юлія Акимова
Нардепу Столару обрали запобіжний захід у справі "Феміда" Фото: Вадим Столар, нардеп (facebook.com/stolar vadim)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Вадиму Столару у вигляді застави у розмірі 300 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.

Запобіжний захід не передбачає взяття нардепа під варту.

Це найбільша застава з усіх, яку суд призначав фігурантам цієї справи.

У чому підозрюють Столара

Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, діяльність якої, за версією слідства, була спрямована на незаконне заволодіння дорогими об'єктами нерухомості та іншими активами.

Як заявляли в НАБУ, учасники схеми зламували інформаційні системи Міністерства юстиції, а також підробляли судові рішення та документи щодо права власності.

Вадиму Столару інкримінують, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем.

Загалом у рамках розслідування про підозру повідомили 12 осіб, серед яких чинний та колишній народні депутати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАБУ САП Верховна рада
Новини
"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ
"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech