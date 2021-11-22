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Нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении

Автор: Сергей Пышкин, Олег Черныш

Одному из народных депутатов Украины сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Стоимость всего скрытого превышает 60 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Имя народного депутата сообщил источник издания в правоохранительных органах. Речь идет о Сергее Шахове.

Согласно данным следствия, в декларацию за 2020 год Шахов не внес ряд сведений:

  • жилой дом в Киевской области;
  • участок в Киевской области;
  • 13 квартир в Киеве;
  • 8 машиномест;
  • 2 дома, общая площадь которых превышает 2 тысячи квадратных метров;
  • 27 земельных участков;
  • 2 автомобиля;
  • доли в ряде субъектов хозяйствования;
  • доходы от продажи недвижимости.

Общая стоимость незадекларированного составляет около 60 млн гривен.

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НАБУШахов