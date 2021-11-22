Нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении

Одному из народных депутатов Украины сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Стоимость всего скрытого превышает 60 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Имя народного депутата сообщил источник издания в правоохранительных органах. Речь идет о Сергее Шахове.
Согласно данным следствия, в декларацию за 2020 год Шахов не внес ряд сведений:
Общая стоимость незадекларированного составляет около 60 млн гривен.