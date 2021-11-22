Нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру

Одному з народних депутатів України повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Вартість усього прихованого перевищує 60 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
Ім'я народного депутата повідомило джерело видання у правоохоронних органах. Йдеться про Сергія Шахова.
Згідно з даними слідства, до декларації за 2020 рік Шахов не вніс ряд відомостей:
Загальна вартість незадекларованого становить близько 60 млн гривень.