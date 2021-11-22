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Нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру

Автор: Сергій Пишкін

Одному з народних депутатів України повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Вартість усього прихованого перевищує 60 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Ім'я народного депутата повідомило джерело видання у правоохоронних органах. Йдеться про Сергія Шахова.

Згідно з даними слідства, до декларації за 2020 рік Шахов не вніс ряд відомостей:

  • житловий будинок у Київській області;
  • ділянка у Київській області;
  • 13 квартир у Києві;
  • 8 машиномісць;
  • 2 будинки, загальна площа яких перевищує 2 тисячі квадратних метрів;
  • 27 земельних ділянок;
  • 2 автомобілі;
  • частки у низці суб'єктів господарювання;
  • доходи від продажу нерухомості.

Загальна вартість незадекларованого становить близько 60 млн гривень.

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НАБУШахов