Нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении
Фото: народный депутат Украины Сергей Шахов (facebook.com/sergey.shakhov)
Одному из народных депутатов Украины сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Стоимость всего скрытого превышает 60 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Имя народного депутата сообщил источник издания в правоохранительных органах. Речь идет о Сергее Шахове.
Согласно данным следствия, в декларацию за 2020 год Шахов не внес ряд сведений:
- жилой дом в Киевской области;
- участок в Киевской области;
- 13 квартир в Киеве;
- 8 машиномест;
- 2 дома, общая площадь которых превышает 2 тысячи квадратных метров;
- 27 земельных участков;
- 2 автомобиля;
- доли в ряде субъектов хозяйствования;
- доходы от продажи недвижимости.
Общая стоимость незадекларированного составляет около 60 млн гривен.