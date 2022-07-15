Нардепу-коллаборанту Ковалеву избрали меру пресечения по делу о госизмене

Народному депутату-коллаборанту Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Депутата-предателя объявили в розыск. В случае задержания ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Суд наложил арест на корпоративные права предприятий нардепа. Их общая стоимость составляет почти 5 млн гривен. Также арестованы денежные средства, размещенные на его банковских счетах.
Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву о подозрении в государственной измене.
Как известно, после полномасштабного вторжения России и оккупации Херсонской области, Ковалев поехал в захваченный регион якобы для работы с избирателями.
Однако позже на своей странице в Facebook нардеп разместил пост, в котором описал план полномасштабной интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель России. Затем стало известно, что оккупанты назначили ковалева на псевдодолжность "заместителя главы правительства Херсонской области".
Как сообщают в ОГП, нардеп-предатель также может быть причастен к незаконному вывозу украинского зерна и соли в Россию.