Нардепу-коллаборанту Ковалеву избрали меру пресечения по делу о госизмене

Народному депутату-коллаборанту Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Депутата-предателя объявили в розыск. В случае задержания ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Суд наложил арест на корпоративные права предприятий нардепа. Их общая стоимость составляет почти 5 млн гривен. Также арестованы денежные средства, размещенные на его банковских счетах.