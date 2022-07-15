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Нардепу-колаборанту Ковальову обрали запобіжний захід у справі про держзраду

Фото: нардеп-колаборант Олексій Ковальов (facebook.com/Olexandr2013)
Автор: Руслан Гаращенко

Народному депутату-колаборанту Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Депутата-зрадника оголосили в розшук. У разі затримання йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд наклав арешт на корпоративні права підприємств нардепа. Їхня загальна вартість становить майже 5 млн гривень. Також заарештовано грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках.

Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомила депутату Верховної Ради Олексію Ковальову про підозру в державній зраді.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії і окупації Херсонської області, Ковальов поїхав в захоплений регіон нібито для роботи з виборцями.

Однак пізніше на своїй сторінці в Facebook нардеп розмістив пост, в якому описав план повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонської області в економічну модель Росії. Потім стало відомо, що окупанти призначили Ковальова на псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області".

Як повідомляють в ОГП, нардеп-зрадник також може бути причетний до незаконного вивезення українського зерна і солі в Росію.

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ХерсондержзрадаЗапобіжний захід