Нардепу Гуньку оголосили підозру у справі про хабар

"НАБУ і САП повідомили про підозру чинному нардепу, викритому разом з двома пособниками на отриманні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу

За даними слідства, нардеп одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Підозрюваний запропонував підприємцю за хабар отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Тож свої "послуги" нардеп оцінив у розрахунку 130 доларів за га землі.

Як встановило слідство, за надання для обробки землі площею 1700 га одного з держпідприємств сума переданого хабаря мала б складати 221 тисячу доларів.

При цьому, 85 тисяч доларів мали стати так званим "авансом" і передані до початку обробітку земель. Якраз під час передачі цього псевдоавансу нардепа та його пособників впіймали.

Цього ж дня парламентарю повідомили про підозру. Його ж спільникам їх наразі не оголосили.

Як додають в НАБУ, розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали хабар.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що нардепа Анатолія Гунька та його спільників впіймали на хабарі.

Зазначимо, що за останні кілька місяців в Україні скандали

із закордонними відпочинками народних депутатів та корупцією набули неабиякого резонансу. Деякі з них вже склали мандат, або ж Рада достроково припинила їх повноваження.

Додамо, після низки подібних скандалів президент Володимир Зеленський різко звернувся до політиків. Він заявив, що "ділки, на держпосадах які працюють собі на кишені", не потрібні Україні.

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