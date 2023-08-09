Хто працює собі "на кишеню", як мінімум піде під суд, - Зеленський звернувся до чиновників

Після низки корупційних скандалів із народними депутатами і чиновниками, президент України звернувся до "ділків, які працюють собі на кишені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського у Facebook .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzelenskiy.official%2Fvideos%2F107850929075755%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Гарант конституції зазначив, що наша держава має змінитися і пройти трансформацію. Він підкреслив, що люди, які на державних посадах чи є народними депутатами повинні працювати заради України, а не собі "на кишеню".

"Кожен такий ділок як мінімум піде під суд", - заявив Зеленський.

Скандали з народними депутатами

За останні кілька місяців в Україні сталося чимало скандалів, які пов'язані з народними депутатами. Зокрема, сьогодні, 8 серпня правоохоронці спіймали на отриманні хабаря нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька та двох його спільників.

Також, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від "Слуги народу" їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі.