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Хто працює собі "на кишеню", як мінімум піде під суд, - Зеленський звернувся до чиновників

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Україна, Середа 09 серпня 2023 00:05
Хто працює собі "на кишеню", як мінімум піде під суд, - Зеленський звернувся до чиновників Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після низки корупційних скандалів із народними депутатами і чиновниками, президент України звернувся до "ділків, які працюють собі на кишені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського у Facebook.

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Гарант конституції зазначив, що наша держава має змінитися і пройти трансформацію. Він підкреслив, що люди, які на державних посадах чи є народними депутатами повинні працювати заради України, а не собі "на кишеню".

"Кожен такий ділок як мінімум піде під суд", - заявив Зеленський.

Скандали з народними депутатами

За останні кілька місяців в Україні сталося чимало скандалів, які пов'язані з народними депутатами. Зокрема, сьогодні, 8 серпня правоохоронці спіймали на отриманні хабаря нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька та двох його спільників.

Також, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від "Слуги народу" їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі.

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