Нардепу Дубневичу продлили возложенные судом обязательства

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил обязательства нардепу Ярославу Дубневичу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

"Во вторник, 24 декабря 2019 года, Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Отметим, что действия процессуальных обязанностей продлили до 22 февраля 2020 года.

Напомним, Дубневича подозревают в причастности к хищению более 93 млн гривен "Укрзализныци". В конце октября Верховная рада сняла с него неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество нардепа Ярослава Дубневича.

РБК-Украина писало, что народному депутату Ярославу Дубневичу до сих пор не могут надеть электронный браслет.