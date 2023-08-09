Нардепу Дубінському оголосили підозру, - джерела

Зазначимо, що про яку саме статтю йдеться джерело не вказало. Але як на своїй сторінці у Facebook розповів Дубінський, йому оголосили підозру в службовому підробленні.

А саме, за його словами мова йде ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

Додамо, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або обмеженням волі на строк до трьох років.

Скандал із виїздом Дубінського за кордон

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ та мережі "злили" документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Автором публікації є співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, під час воєнного стану Дубінський виїхав за кордон на відпочинок під виглядом лікування свого батька. А насправді ж нібито відпочивав разом зі супутницею в іспанській Барселоні.

При цьому сам Дубінський зізнався, що покидав території Україну. Але, як пояснив скандальний нардеп, йому довелося виїхати, аби "супроводити хворого батька на лікування".

Після цих повідомлень 3 серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського. Правоохоронці зазначили, що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Крім того, слідчі з’ясовують, яким чином під час перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку правоохоронців, це може свідчити про їхню підробку.

А вже 4 серпня стало відомо, що Дубінського допитували у Державному бюро розслідувань у Києві.

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