Нардепу Дубинскому объявили подозрение, - источники

Отметим, что о какой именно статье говорится источник не указал. Но как на своей странице в Facebook рассказал Дубинский, ему объявили подозрение в служебном подлоге.

А именно, по его словам, речь идет о ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

Добавим, что санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Или ограничением свободы сроком до трех лет.

Скандал с выездом Дубинского за границу

Напомним, что ранее в СМИ и сети "слили" документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Автором публикации является соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. По его словам, во время военного положения Дубинский уехал за границу на отдых под видом лечения своего отца. А ведь на самом деле отдыхал вместе со спутницей в испанской Барселоне.

При этом сам Дубинский признался, что покидал Украину. Но, как объяснил скандальный нардеп, ему пришлось уехать, чтобы "сопровождать больного отца для лечения".

После этих сообщений 3 августа СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского. Правоохранители отметили, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Кроме того, следователи выясняют, каким образом во время пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению правоохранителей, это может свидетельствовать об их подлоге.

А уже 4 августа стало известно, что Дубинского допрашивали в Государственном бюро расследований в Киеве.

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