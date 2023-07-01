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Нардепу Алєксєєву сьогодні не обрали запобіжний захід, він не прийшов до суду

Фото: Сергій Алєксєєв (facebook com deputy alekseev)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Львові не обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Він не з'явився до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

Запобіжний захід Алєксєєву повинен обрати Личаківський районний суд Львова. Через те, що нардеп не прийшов на засідання, слухання перенесли.

"У звʼязку з неявкою на судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 3 липня 2023 року, об 11 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.

Справа Алєксєєва

Нагадаємо, вчора СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про викриття народного депутата, який нібито за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Правоохоронці задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів та іншої частини траншу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що фігурантом справи є народний депутат від партії "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв. Він очолює підкомітет Ради з питань правоохоронної діяльності.

Парламентарю оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Як ми повідомляли, ДБР проситиме для Алєксєєва запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 млн гривень.

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ЛьвівСудЗапобіжний захід