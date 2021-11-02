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Нардепов и журналистов будут пускать в Раду только с COVID-сертификатом

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 17:44
Нардепов и журналистов будут пускать в Раду только с COVID-сертификатом Фото: в Раду будут пускать только вакцинированных депутатов и журналистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Документ во время внеочередного заседания поддержали 279 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Рада решила, что постановление вступит в силу не позднее 15 ноября.

Согласно постановлению №6154, на период действия карантина допуск в помещение Верховной рады, народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов и других посетителей, а также представителей СМИ разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

Также разрешен допуск в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении от COVID-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце октября 2021 года не готовы вакцинироваться от COVID-19 меньше половины украинцев (43%). При этом 36% опрошенных заявили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 18% сказали, что готовы вакцинироваться.

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