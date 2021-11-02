Нардепов и журналистов будут пускать в Раду только с COVID-сертификатом

Верховная рада приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Документ во время внеочередного заседания поддержали 279 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube .

Рада решила, что постановление вступит в силу не позднее 15 ноября.

Согласно постановлению №6154, на период действия карантина допуск в помещение Верховной рады, народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов и других посетителей, а также представителей СМИ разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

Также разрешен допуск в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении от COVID-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.