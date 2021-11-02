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Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 17:44
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом Фото: до Ради пускатимуть лише вакцинованих депутатів та журналістів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Документ під час позачергового засідання підтримали 279 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Рада вирішила, що постанова набуде чинності не пізніше 15 листопада.

Згідно з постановою №6154, на період дії карантину допуск у приміщення Верховної ради народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин.

Також дозволений допуск у разі негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці жовтня 2021 року не готові вакцинуватися від COVID-19 менше половини українців (43%). При цьому 36% опитаних заявили, що вже вакцинувалися (перше або друге щеплення), 18% сказали, що готові вакцинуватися.

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Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
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