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Нардепов предлагают наказывать запретом посещать заседания Рады за нарушение этики

Новости » Политика     10.12.2019 - 17:32
Нардепов предлагают наказывать запретом посещать заседания Рады за нарушение этики
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутата Рады могут лишить права посещать до 5 пленарных заседаний

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №2559 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о противодействии дискриминации и соблюдении норм этики народными депутатами Украины", которым предлагается наказывать нардепов запретом посещать пленарные заседания за нарушение этики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Рады.

Так, проектом предусматривается запретить парламентариям употреблять выражения или совершать деяния (действия или бездействие), которые содержат признаки дискриминации. В частности, речь идет о запрете дискриминации со стороны народного депутата при осуществлении им своих полномочий.

Предлагается установить ответственность за такие нарушения в виде лишения нардепа права участвовать в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний), в порядке, предусмотренном статьей 51 Регламента Украины.

Кроме того, планируется запретить употреблять выражения или совершать деяния (действие или бездействие), которые содержат признаки дискриминации, во время заседаний комитетов парламента.

Напомним, на прошлой пленарной неделе в Раде произошла драка между депутатами фракции "Слуга народа" Гео Лерос и Максимом Бужанский. Отмечалось, что Лерос в закрытом чате фракции высказался матом в отношении депутата Ирины Верещук, а Бужанский требовал извинений.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко. Так, народный депутат оказался в центре скандала, когда во время заседания в Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

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